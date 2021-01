mercredi 13 janvier 2021 • 101 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant sénégalais de Galatasaray, Mbaye Diagne, a annoncé avoir rêvé la nuit dernière, remportant des trophées avec son club.

"J’ai fait un rêve hier soir, et on gagnait trois trophées. Depuis que nous avons gagné tous ces trophées, notre professeur Fatih rêvait de moi et a dit: « Merci Diagne, j’ai été très heureux pour vous. » J’ai commencé à pleurer parce que j’étais si heureux à l’époque et j’ai remercié notre professeur pour tout ce qu’il avait fait pour nous", a-t-il écrit sur son compte Instagram. Pour l'heure, son équipe est troisième du championnat apès 18 journées.

Pour rappel, Mbaye Diagne possède de sacrées statistiques depuis son arrivée dans le championnat turc, d’abord à Kasimpasa puis à Galatasaray. Le week-end dernier, il a inscrit son 9ème but de la saison en Championnat turc. Au total, l'international sénégalais est à 51 buts en 63 matchs en Super Lig devenant ainsi le 3e ratio de l'histoire de Turquie.