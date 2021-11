vendredi 12 novembre 2021 • 586 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Dix Lions se sont entraînés ce vendredi après-midi au stade Lat Dior de Thies sous la direction du sélectionneur adjoint de l'équipe du Sénégal, Régis Bogaert.

Habib Diallo, Bamba Dieng, Name, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Alfred Gomis, Loum Ndiaye et Alioune Badara Faty sont les remplaçants présents à la séance de ce vendredi, sur la pelouse du stade Lat Dior de Thies qui semble aller mieux depuis quelques semaines. L'adjoint de Cissé a dirigé cette séance avec l'entraîneur des gardiens, Tony Sylva. Ce dernier travaillait avec les deux portiers Alfred Gomis et Alioune Badara Faty du Casa Sports.

Au même moment, les titulaires étaient à l'hôtel avec l'entraîneur national, Aliou Cissé et d'autres membres du staff pour un travail moins intense contrairement aux remplaçants. Un choix qui d'après nos informations décidé par le staff afin que titulaires et remplaçants puissent travailler différemment surtout que certains ont joué contre le Togo et d'autres non.

Pour rappel, le Sénégal affronte le Congo, à domicile, ce dimanche (19h00 GMT), pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Les Lions sont déjà qualifiés pour les barrages de ces qualifications.