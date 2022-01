samedi 15 janvier 2022 • 2321 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Cameroun) L'entraînement de l'équipe du Sénégal de ce samedi est marqué par la présence de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ballo Touré, Gana Gueye et Pape Gueye.

Touchés par le covid depuis quelques jours, Koulibaly, Edouard Mendy et Ballo Touré ont effectué leur retour à l'entraînement, ce samedi après-midi, au centre technique de l'hôtel Tagidor. Mais, ils se sont entraînés à l'écart du groupe contrairement à Gana qui a pris part à la séance du jour avec les remplaçants du match contre la Guinée. Ce qui veut dire donc que ces derniers sont désormais négatifs.

Bouna Sarr et Abdou Diallo qui ont débuté hier, se sont aussi entraînés à l'écart, pour juste une séance de jonglage. Quant à Pape Gueye suspendu par la FIFA, il a également pris part au galop.

Pour rappel, l'équipe du Sénégal prépare son dernier match dans le groupe B contre le Malawi, mardi, à Bafoussam, dans le cadre de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)