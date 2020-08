Gambie : Après la vice-présidente, 3 ministres infectés par le coronavirus

IGFM – Après la vice-présidente, le Dr Isatou Toura, trois ministres Gambiens ont été testés positifs au coronavirus.

«Le bureau du président informe le public que trois ministres, le ministre des Finances et des Affaires économiques, Mambureh Njie, le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Fafa Sanyang et le ministre de l’Agriculture, Amie Fabureh, ont été testés positifs au COVID-19 », renseigne un communiqué de la présidence gambienne.

La présidence en a profité pour rappeler au public gambien que le port obligatoire des masques est en vigueur, les lieux publics non essentiels sont fermés temporairement et les rassemblements sont interdits.

La semaine dernière, c’est la vice-présidente qui a été infestée, obligeant le protocole à placer le président de la République, Adama Barrow, en quatorzaine.