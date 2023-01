mercredi 18 janvier 2023 • 128 lectures • 0 commentaires

Le vice-président gambien Badara Alieu Joof est décédé en Inde, a annoncé mercredi la Présidence gambienne par voie de communiqué.Le vice-président est décédé des suites d'une courte maladie, "en Inde où il suivait un traitement médical", a déclaré sur Twitter le président gambien Adama Barrow, sans donner de plus amples détails.

Badara Alieu Joof n'avait pas été vu en public depuis plusieurs mois.Le président Adama Barrow l'avait choisi comme vice-président en 2022, après avoir été réélu en décembre 2021 pour un second mandat. Il a précédemment été ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de 2017 à 2022.



En juin dernier, Badara Alieu Joof avait exprimé son mécontentement quant à la conduite des affaires publiques, affirmant que les Gambiens avaient de grandes attentes et que "le statu quo" ne conduirait pas à un changement décisif.