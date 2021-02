vendredi 12 février 2021 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Au Sénégal, il n’y a pas de spectacles pour les artistes, boites de nuit et espaces culturels étant fermés. L’option pour les artistes sénégalais est de se tourner vers la sous-région.

Viviane, Wally Seck, Ngaaka Blindé et autres font leurs tournées dans la sous-région pour sauver leur carrière. Dernièrement, Ngaaka Blindé s’était rendu au Cameroun et à Conakry pour un spectacle réussi.

Wally Seck et Viviane vont jouer respectivement en Gambie et en Guinée. D’ailleurs, ils ont dévoilé quelques clichés de leurs prochains spectacles Spécial Saint-Valentin