Gambie: La vie de 280 sénégalais sauvées de justesse, plus de 30 pirogues incendiées

vendredi 19 mars 2021 • 117 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La situation s’envenime en Gambie, selon nos confrères du journal l’observateur. «Outre le saccage et l’incendie d’un poste de police et plusieurs casses orchestrées sur plusieurs commerces et business, les 280 sénégalais résidant à Sanyang ont été contraints de déguerpir ce village côtier dans l’extrême ouest de la Gambie pour se réfugier dans une école située à 5 kilomètre de Sanyang.», lit-on dans le journal.

L’obs rapporte qu’il «faut ajouter à ces dégâts plus de trente pirogues de pêcheurs sénégalais incendiées lundi dernier par une foule dans ce même village.





Pour rappel, Ces heurts ont éclaté suite à la colère qui a habité les gambiesn, après qu’un des leurs, le nommé Djibril Sèye, a été froidement poignardé à mort par un sénégalais du nom de Gana Sèye dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mars 2021.





Publié par Birame Ndour editor