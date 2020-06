Gambie: Le ministre de la Justice jette l’éponge

iGFM – Aboubacar Tambédou, le ministre de la Justice de la Gambie, jette l’éponge. Il a déclaré, ce vendredi, avoir démissionné de son poste de procureur général et ministre de la Justice pour des « raisons personnelles ». Face à la presse, M. Tambédou a déclaré « que ce fut un honneur et un privilège unique pour (lui) d’avoir servir (son) pays à un poste aussi élevé sous Son Excellence le président Barrow ».

« Je lui dois une immense gratitude pour l’opportunité et le privilège qui m’ont été donnés de contribuer, même modestement, à la reconstruction de notre pays après 22 ans de dommages non quantifiables. Je suis reconnaissant de la confiance qu’il m’a témoignée en ma nomination en tant que premier procureur général et ministre de la Justice dans une nouvelle Gambie démocratique post-dictature », a ajouté M. Tambédou