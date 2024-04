samedi 20 avril 2024 • 656 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réservé sa première sortie hors du pays, à la Mauritanie du Président Ghazouani. Aujourd’hui en Gambie, il a expliqué au Président Adama Barrow ce qui a guidé une telle démarche.

«Quand je suis allé en Mauritanie, j’ai dit au Président Ghazouani que j’étais venu le voir, car il est le président de l’Union africaine. Et donc, en allant en Mauritanie, puisqu’il est le président de l’Union africaine, c’est comme si je suis allé dans tous les pays africains. Ensuite, je commencerai véritablement à aller dans les autres pays. et vous l’avez vu, j’ai commencé par la Gambie», a expliqué le président Faye à son homologue gambien. Il a tenu à assurer au Président Barrow. Il lui a dit tout le respecte et la fraternité qu’éprouve le Sénégal à ce pays frère qu’est la Gambie.