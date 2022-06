dimanche 12 juin 2022 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Gamou annuel de Souima, cité islamique religieuse de Podor a vécu ce week-end sous l'inspiration de Mamadou Racine Sy par ailleurs maire de Podor et principal initiateur de l'événement dans son format actuel.



En présence du Préfet du département ,de nombreuses figures religieuses de Touba,Tivaouane...et d'une assistance nombreuse,la cérémonie officielle a été l'occasion saisie par l'icône du secteur privé national pour formuler plusieurs vœux en direction des plus hautes autorités du pays.

Il s'agit notamment de la tenue d'élections législatives apaisées dans une ambiance empreinte de non- violence.

L'érection du département de Podor en région de même que la connurbation et le rattachement des localités de Souima et Diattar figurent aussi en bonne place au registre des doléances et des suggestions de l'initiateur du Gamou annuel de Souima.



Par ailleurs l'actuel maire tient à faire de Podor une ville lumière, verte,au cadre de vie agréable avec une jeunesse et une gent féminine bien formées.

Pour la promotion de l'emploi des jeunes,la création d'une régie des travaux municipaux va permettre de dégager 50 à 60 millions annuellement notamment pour le paiement d'indemnités d'apprentissage afin de participer au plein emploi.

Le Préfet du département Mactar Diop a mis l'accent sur l'énorme potentiel agricole de Podor avant d'inciter tous nos concitoyens à travailler à en faire la Californie du Sénégal avec la culture à grande échelle de riz,de blé, d'oignons,de tomates...pour assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal.



2770 séances de récitation du Saint Coran...



La localité historique de Souima ( actuel quartier de Podor) a abrité la première université islamique du Sénégal au 14 ème siècle.



La cérémonie a été rehaussée par la présence d'autorités religieuses comme Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba qui a magnifié le geste de haute portée symbolique de Racine Sy d'initier pas moins de 2770 séances de récitation du Saint Coran à travers le pays pour la paix, la prospérité et la concorde nationales.

D'autres autorités comme l'ancien ministre des affaires étrangères Seydina Oumar Sy et le ministre conseiller Sidy Ben Oumar Kane...ont aussi assisté à l'événement.

Le Gamou annuel de Souima est aussi arrimé à d'importantes journées médicales de consultations gratuites et de dons de médicaments sous le mécénat de Racine Sy.

Selon le Docteur Souleymane Diallo Coordonnateur de l'équipe médicale plus de 1000 personnes venues de toutes les contrées ont bénéficié de consultations gratuites et 1375 patients ont reçu des médicaments.



Des pathologies comme l'hypertension, le diabète, l'ulcère, l'arthrose, la prostate et l'ophtalmologie ont été traitées sur place.