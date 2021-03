lundi 22 mars 2021 • 397 lectures • 0 commentaires

iGFM-Dakar) Auteur d'une belle prestation, dimanche, à Lyon (1-4) et d'un match globalement abouti, Idrissa Gana Gueye (PSG) a retrouvé son meilleur niveau.

Alors qu'il avait du mal à enchaîner les performances en raison de ses nombreuses erreurs techniques et de son faible temps de jeu, Idrissa Gana Gueye semble désormais tourner cette page. En tout cas, l'international vit de bons moments avec le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année 2021. L'arrivée de Pochettino a changé la donne.





La note de 7/10 contre Lyon et Bordeaux...





Titularisé dimanche devant la défense avec Danilo, le milieu sénégalais s'est distingué par son gros volume de jeu. Gana n'a pas hésité à venir récupérer le ballon bas et à se projeter vers l'avant. Capable de créer des décalages, son activité lui a permis de gratter quelques ballons au milieu. Tout comme Danilo, l'intéressé à couper le schéma de transmissions des milieux lyonnais. Par la suite, le scénario du match lui a rendu la vie plus facile et l'ancien Lillois a continué à gratter quelques ballons dans l'entrejeu. C'est ce qui lui a valu la note de 7/10. Mieux, il a contribué à la montée en puissance du PSG devenu leader du championnat de France depuis dimanche.





...Malgré une concurrence rude au PSG





Face aux Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée, l'international sénégalais avait déjà récolté cette même note de 7/10, contribuant à la victoire de son équipe (1-0). Son travail et son envie de poursuivre l'aventure avec le club de la capitale française ont payé. Pourtant, Gana Gueye est souvent menacé par la concurrence avec Paredes et Herrera. Malgré tout, il arrive à concainvre l'entraîneur argentin qui le fait jouer pratiquement à tous les matchs.





Avec ces statistiques qui parlent pour lui, l'ancien milieu de terrain d'Everton a retrouvé la confiance. Un bonne nouvelle pour Aliou Cissé, qui l'a retenu pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vendredi, les Lions du Sénégal défieront le Congo à Brazzaville avant de recevoir l'eSwatini à Thiès le 30 mars.





