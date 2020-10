samedi 17 octobre 2020 • 54 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye a réagi à la large victoire (4-0) du PSG à Nîmes, vendredi soir, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

Malgré 10 absents de marque - dont Neymar ou Angel Di Maria - le Paris Saint -Germain a torpillé le Nîmes Olympique aux Costières ce vendredi soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 (4-0). Au sortir de ce succès, le milieu sénégalais de 31 ans, Idrissa Gueye, a évoqué le match des siens. «C’était important pour nous aujourd’hui de gagner ce match après la trêve. C’est vrai que l’on a beaucoup de blessés, beaucoup d’absents, mais on avait à cœur de bien jouer ce match et de le gagner. On a eu des débuts difficiles, mais on a réussi à se reprendre, à marquer des buts et à gagner ce match», a-t-il lâché.

"On me dit que je ne tente pas souvent"

Avant d'évoquer son tir aux 20 mètres tenté à la 64e minute de jeu. «On me dit que je ne tente pas souvent donc j’essaie de frapper quand j’en ai l’occasion, mais aujourd’hui ce n’est pas rentré, peut-être une prochaine fois», a positivé celui qui n'a marqué que deux buts depuis son arrivée dans la capitale francilienne. Prochaine tentative, mardi face à Manchester United dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des Champions.