jeudi 1 septembre 2022 • 198 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après trois saisons disputées sous les couleurs parisiennes, le milieu de terrain sénégalais a décidé de retourner à Everton cet été sous la forme d'un transfert définitif.

Arrivé au PSG en 2019 pour trois saisons en provenance d'Everton, Idrissa Gueye n'a pas réalisé les prestations qu'on attendait de lui lors de son arrivée dans la capitale parisienne. La saison dernière, l'international sénégalais a fait 26 apparitions en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive) mais n'a été titulaire qu'à 18 reprises. Alors que le nouveau tandem Luis Campos - Christophe Galtier est arrivé cet été, le milieu de terrain sénégalais âgé de 32 ans ne faisait plus partie des plans du club de la capitale.



Le Paris Saint-Germain était en discussion avancée avec Everton pour un retour dans son ancien club, où il s'y était révélé en Premier League entre 2016 et 2019. Récemment, il avait été autorisé à quitter Paris pour aller passer sa visite médicale avec les Toffees afin de relancer sa carrière, en vue de la prochaine Coupe du monde 2022, qu'il disputera à partir de novembre prochain sous les couleurs du Sénégal.



Un contrat de deux ans



Et tout s'est concrétisé puisque les deux clubs ont officialisé ce transfert en ce dernier jour de mercato, via un communiqué. «L’international sénégalais Idrissa Gueye est transféré définitivement à Everton FC, club de Premier League anglaise. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Idrissa Gueye pour la suite de sa carrière.» Le champion d'Afrique a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2024, avec sa nouvelle équipe.



Déjà annoncé tout proche d'un transfert pour Galatasaray qu'il avait finalement refusé à la dernière minute, Idrissa Gueye s'est donc finalement engagé auprès de son ancien club et participe au dégraissage désiré par le club parisien cet été. Après le départ d'Alphonse Areola, Wijnaldum, Herrera, Diallo ou encore Kurzawa, et les départs libres d'Angel Di Maria et de Xavi Simons, le PSG libère sa masse salariale afin de poursuivre son mercato estival. Et ce n'est peut-être pas encore terminé entre les dossier Icardi et Draxler.