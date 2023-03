samedi 4 mars 2023 • 674 lectures • 0 commentaires

Guy Marius Sagna et ses camarades, qui avaient été arrêtés ce samedi, alors qu’ils voulaient déposer une lettre de protestation à l’ambassade de Tunisie, ont été placés en garde à vue.

La police a notifié à Guy Marius Sagna et ses camarades interpellés ce samedi, leur placement en garde à vue. L’information a été livrée par leur avocat.



Selon Me Khoureychi Bâ, le député et les autres "vont passer le reste du week-end au commissariat central". Fatoumata, Sylvestine, Khady et Yolande sont transférées au commissariat de Reubeuss.

De son côté, Pape Ndiaye de Walfadjri «est transféré au commissariat de Dakar Plateau», selon la même source. Le journaliste a été placé en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur l'institution judiciaire et outrage à magistrats.