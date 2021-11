samedi 27 novembre 2021 • 321 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les tueurs présumés du taximan dont le corps sans vie a été retrouvé au Point E, seront déférés au parquet lundi.

Les tueurs présumés du Taximan Moustapha Gueye n’ont pas encore été déférés au parquet. La garde à vue de M. Diop et de I. Séméga a été prolongée, selon Libération. C’est lundi qu’ils feront face au procureur. La victime, quant à elle, a été inhumée hier vendredi.



Pour rappel, c'est mercredi dernier, vers l'aube, que le corps sans vie avait été retrouvé. Plusieurs blessures, par objet tranchant, étaient visibles sur la dépouille. Identifié comme étant Moustapha Guèye, le défunt était le propriétaire du véhicule.



Les enquêteurs avaient retrouvé dans le taxi un sac bleu contenant plusieurs documents dont un mémoire rédigé par un étudiants du Centre d'entrepreunariat et de développement technique (Cedt G15). Les policiers ont aussi retrouvé un boubou de couleur beige et un pantalon treillis cachés non loin de la scène de crime.

Une équipe s'est ensuite rendue au Cedt G15 pour identifier les auteurs du mémoire. Sur place, l'étudiant K.Diop informe que le sac et les documents lui appartiennent et qu'il les cherchait en vain. Les enquêteurs lui ont présenté les photos des habits trouvés près de la scène de crime. K.Diop indique qu'ils appartiennent à son frère M. Diop.

Sur le champ, une autre équipe se transporte à Fass Mbao où le jeune homme est intercepté. Interrogé M. Diop, âgé de 22 ans, avoue qu'il était présent dans la voiture au moment du crime qui a eu lieu vers 3 heures du matin. Mais il jure que c'est son acolyte, I. Séméga (24 ans), qui aurait donné des coups de hache à la victime.

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que Mouhamed Diop devait 70.000 Fcfa à I. Séméga. Et pour «effacer»l'ardoise, il lui a proposé de faire un «coup», en braquant un taximan, indique Libé. C'est d'ailleurs M. Diop qui a pris le taxi, en précisant au défunt qu'il devait d'abord récupérer un ami vers le Point E.

Une fois sur place, I. Séméga l'a rejoint. Quand le taximan lui demandait la destination suivante à ses clients, I. Séméga lui a asséné un violent coup de hache avant de poursuivre sa sale besogne. Ils se sont emparés de l'argent du taximan et de son téléphone, avant de déplacer son corps sur le siège arrière du véhicule.