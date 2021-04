mardi 6 avril 2021 • 414 lectures • 1 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Lac De Guiers 2 n'a pas apprécié la sortie du promoteur Gaston Mbengue, qui l'accuse avec son adversaire Eumeu Sène d'avoir été trop attentistes lors de leur combat du 4 avril.

"Je me suis blessé avant le combat et j'ai affrontré mon adversaire malgré tout. Mon os s'est déplacé mais j'ai résisté en voulant sauver la journée de Gaston (promoteur). Je pense que Gaston devait faire des reproches à Eumeu Sène et non à moi. JC'est moi qui ai pris des initiatives. Mais, je risquais de perdre le combat si je fonçais vers les sacs de sable", a déclaré le sociétaire de l'école de lutte Walo.

Pour rappel, en dominant Eumeu Sène, Lac 2 a en même temps pris sa revanche sur son adversaire grâce à ses trois avertissements et contre quatre.