iGFM (Dakar) Contacté par IGFM, ce mercredi, le promoteur de lutte Gaston Mbengue, a soutenu qu'il n'est en concurrence avec personne même s'il a décroché six grosses affiches de rêve au cours de l'année 2021.

"Je ne peux comprendre qu'on dise que je suis en concurrence. Qu'on sache que je ne suis en concurrence avec personne ni en compétition. J'ai duré dans le milieu de la lutte et pourtant j'avais pris du recul pendant six ans. Lorsque je suis revenu, j'ai retrouvé les mêmes lutteurs ici. Il n'y a que Reug Reug qui est venu entre temps. Donc, comment je peux concurrencer quelqu'un. Je travaille pour participer à la stabilité du pays", a fait savoir le Dong King de l'arène qui a déjà offert aux amateurs le combat entre Lac 2 et Eumeu Sène remporté par le premier lutteur cité, au mois d'avril 2021.

L'agenda détaillé

31 juillet 2021 : Balla Gaye 2 vs Bombardier

Janvier 2022 : Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2

Février 2022 : Eumeu Sène vs Bombardier

Juillet 2022 : Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux

Décembre 2022 : Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène