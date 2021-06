Gaston Productions : Eumeu Sène face à Balla Gaye 2 et Bombardier !

mardi 1 juin 2021 • 449 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Gaston Mbengue a décroché, ce mardi, deux grosses affiches : Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène et Bombardier vs Eumeu Sène, renseigne le promoteur de lutte contacté par IGFM.

Il s'agit du quatrième combat de Balla Gaye 2 ficelé par Gaston après ceux contre Bombardier, Boy Niang 2 et Gris Bordeaux. Le Lion de Guédiawaye tentera de prendre sa revanche sur Eumeu Sène qui l’a battu à deux reprises. Le Dong King de l'arène a fait savoir que le combat Balla Gaye vs Eumeu Sène se tiendra l'année prochaine. Ce, parce que Balla doit affronter Bombardier au mois de juillet.

Quant au B52 de Mbour, il devra aussi attendre l'année prochaine pour tenter de prendre sa revanche sur Eumeu de Tay Shinger qui l'avait battu lors du combat royal en 2018.

En décrochant ces deux chocs de l'arène confirme son retour en force après avoir offert aux amateurs le combat entre Eumeu Sène et Lac 2 remporté par ce dernier.

Cet article a été ouvert 449 fois.

Publié par Mamadou Salif editor