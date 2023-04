lundi 24 avril 2023 • 585 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Au Sénégal, les premiers barils du gisement Grand Tortue Ahmeyim sont attendus cette année. Bp, qui est actionnaire majoritaire dans le projet, a fait le point.

British Petroleum, qui détient la majorité des actions dans le gisement gazier Sénégalo-mauritanien de Gta, a fait le point sur le projet. L’état d’avancement de la phase 1 a atteint plus de 87 % de réalisation, et «Gta entre à présent dans sa phase la plus importante», informe la compagnie pétrolière. Les équipes travaillent pour assurer une connexion et une intégration en douceur, afin de rassembler toutes les pièces en un seul mégaprojet, indique-t-elle.



Bp renseigne aussi que les 4 puits nécessaires au démarrage ont été forés à leur profondeur totale, complétés et remis en production. Et l’équipe Subsea a terminé l’année 2022 en beauté avec l’installation de tous les élévateurs flexibles et ombilicaux de production. Elle a également atteint 70 % de l’installation des pipelines et se concentre désormais sur la livraison de la structure de production sous-marine et sur la campagne sous-marine restante pour 2023.



Aussi, la phase de raccordement offshore a commencé avec succès et progresse comme prévu, avec près de 60 % d’achèvement et la construction à terre du Fpso s’est achevée en toute en décembre. Lle navire a quitté la Chine, pour parcourir 12 000 miles nautiques via Singapour jusqu’à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.