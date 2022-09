jeudi 22 septembre 2022 • 482 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les typhons survenus en Chine ont fait dériver le bateau qui doit assurer la productions, le stockage et de déchargement du Gaz naturel qui sortira du gisement gazier Sénégalo-Mauritanien.

Jeudi dernier, la Chine avait été frappée par le typhon Muifa. À Shangaï, plusieurs millions de personnes ont été déplacées. Malheureusement, l’opérateur du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim aussi a été informée par BP de l'impact du typhon Muifa qui a traversé le chantier naval Cosco, à Qidong en Chine hier. Et le navire qui doit assurer la production et le stockage du Gaz a subi des impairs.



«Le navire flottant de production, de stockage et de déchargement («Fpso») pour Gta est en cours de construction au chantier Cosco. Pendant le typhon, les lignes d'amarrage du Fpso ont été compromises, ce qui a entraîné la dérive du navire», a annoncé Kosmos Energy.



La compagnie pétrolière indique, cependant, que des travaux sont en cours pour permettre au navire de revenir à quai. «Aucun blessé n'a été signalé en lien avec cet incident. Les frais de retour du navire à quai et tout dommage potentiel devraient être couverts par une assurance», indique-t-elle.



Pour l’instant, aucune information sur un éventuel impact sur les délais de livraison n’a été donnée.