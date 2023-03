mardi 28 mars 2023 • 678 lectures • 1 commentaires

Le général Moussa Fall, le haut commandant de la gendarmerie nationale, s’est exprimé sur la situation actuelle du pays, émaillée par des échauffourées entre les forces de défense et de sécurité et les partisans de Ousmane Sonko.

«La gendarmerie ne va pas reculer face à ceux qui veulent plonger le pays dans le chaos», a dit le général Moussa Fall, au cours d’une conférence religieuse organisée par les femmes de la gendarmerie. .

«S'ils pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays, ils se trompent lourdement. La gendarmerie est là et va veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Je rassure tout le monde (…) tant que je suis-là, rien ne se passera dans le pays. On veut mériter nos salaires car nous sommes payés pour cela. Que chacun dorme en paix, il ne se passera rien. Personne ne troublera l'ordre public sans en subir les conséquences», dit-il.

Selon lui, l'Etat du Sénégal a pris des mesures fermes pour sanctionner les personnes qui veulent créer le désordre. «En tant que Haut commandant de la gendarmerie, je vais faire respecter et faire appliquer ces instructions. Quand quelqu'un refuse de suivre les directives édictées par les forces de l'ordre, veut installer le désordre et troubler l'ordre public, il s'expose à des risques car la gendarmerie ne va pas reculer», a-t-il dit.