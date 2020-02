Génération Foot signe un accord avec la Linguère et Ndar Académie

iGFM-(Dakar) L’académie Génération Foot signe un accord de partenariat avec la Linguère de Saint-Louis et le Ndar Académie, mardi 25 février, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Cet accord permettra un développement et une meilleure coopération entre les structures de formation, ajoute la même source.

Lancée par l’ancien attaquant et sélectionneur national, Amara Traoré, l’académie Ndar a été récemment reconnue de manière officielle par la Fédération sénégalaise de football (FSF).