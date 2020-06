George Floyd est mort asphyxié, conclut une autopsie indépendante

iGFM-(Dakar) Les conclusions de la contre-autopsie réalisée à la demande de la famille diffèrent sensiblement de l’expertise officielle.

Deux autopsies se confrontent. D’après une étude indépendante dont les résultats ont été annoncés ce lundi par l’avocat de sa famille, la mort de George Floyd la semaine dernière à Minneapolis pendant son interpellation serait liée à une asphyxie, « sous une pression soutenue ».

« L’autopsie indique que la compression du cou et du dos de Floyd a entraîné un manque de circulation sanguine vers son cerveau », relate CNN, reprenant des éléments cités par Ben Crump, qui conseille la famille du défunt.

« Aucun problème de santé »

Les images montrant Derek Chauvin poser son genou sur son cou pendant de longues minutes au cours de l’interpellation ont fait le tour du monde. Ce dernier a été inculpé pour homicide involontaire et démis de ses fonctions au sein des services de police. Selon une plainte publiée par le bureau du procureur du comté de Hennepin, le policier a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes. À partir du moment où la victime ne répondait plus, la pression a été maintenue pendant 2 minutes et 53 secondes.

« Il n’y a aucun autre problème de santé qui pourrait causer ou contribuer au décès », a déclaré ce lundi le Dr Michael Baden, l’un des médecins légistes indépendants ayant réalisé l’autopsie.

L’autopsie officielle menée par les autorités avait conclu à une combinaison de facteurs ayant pu entraîner la mort de George Floyd. Le fait d’être entravé, certes, mais aussi une éventuelle consommation d’alcool ainsi que des antécédents de santé. Mais aucun « élément n’étayait un diagnostic d’asphyxie traumatique ou de strangulation », indiquaient les légistes.

Le Parisien