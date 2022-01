jeudi 27 janvier 2022 • 497 lectures • 0 commentaires

Le maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, s'est prononcé sur les résultats du vote dans sa localité, après la polémique soulevée par ses adversaires de "Yewwi Askan wi". Tout en remerciant ses militants et sympathisants, il a affirmé que la population lui a renouvelé sa confiance pour un mandat de 5 ans.

"Au cours de nos visites de proximité, nous avons rencontré toute la population, nous avons recueilli les doléances et cela nous a permis de mieux refaire notre programme. Donc c'est une responsabilité toute nouvelle", note le Dg de la Rts.

S'agissant des résultats proprement dit, le maire a déclaré : «Nous avons reçu de la Commission départementale de recensement des votes, les résultats qui donnent pour Bby, 26192 voix, Yaw a 25 626 voix. Donc nous avons 145 conseillers et Yaw en a 124. Le maire de la ville n'a pas la majorité.»

Racine Talla n'a pas manqué de titiller Ahmed Aïdara : «qu'il sache que gérer la mairie de ville, ce n'est pas de faire la revue de presse en wolof.»

Abdou Khafor Touré, le directeur de campagne, a profité de la rencontre avec la presse pour déclarer : «Nous demandons à nos adversaires d'être plus élégants. Même au niveau de la commune, nous avons 45 conseillers et Yaw en a 35. C'est le même cas au niveau de la Ville. Ils ne sont pas majoritaires. Alors, nous les appelons à plus de responsabilité, à arrêter les intimidations parce que nous tous on se connaît, et désormais nous ne reculerons plus devant eux. Ça sera oeil pour oeil, dent pour dent. Il faut que cela soit clair. Et les méthodes qu'ils vont appliquer, nous allons les utiliser aussi à leur encontre. »