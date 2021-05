samedi 8 mai 2021 • 193 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le professeur Abdoulaye Sakho a tenu à faire de grandes orientations, samedi, lors d'un panel organisé par l'ANPS (Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal), afin que le football professionnel voit le bout du tunnel.

"La gestion de la Ligue pro. Je pense que c'est une association qui ne fera pas de business. Elle est dirigée par un Directeur exécutif qui ne fait que exécuter ce qu'on lui demande. Il ne sera pas un manager. Je pense qu'il faut prendre un manager qui va trouver des sponsors", a-t-il suggéré.

limiter le nombre de clubs professionnels

Le professeur Sakho a par ailleurs soutenu qu'il faut prendre une décision, celle de limiter les clubs professionnels à dix (une dizaine). Il a donné l'exmple de l'Ecosse qui a débuté son championnat professionnel avec moins de cinq clubs avant de devenir un grand championnat qui fournit des joueurs à la Premier League.

Revoir les joueurs en âge de sortir du pays

Au cours de son intervention, le professeur Sakho a également incité l'Etat du Sénégal à s’organiser pour que ceux (jeunes joueurs) qui doivent sortir aient un certain âge. Selon lui, il faut limiter cela et c’est l’Etat qui doit régler tout cela.

Il a conclu en parlant de litige.Sur ce plan, il a exhorté la Ligue de football professionnel à mettre en place un centre d’arbitrage au Sénégal pour régler les litiges et non aller au Tribunal Arbitral du Sport qui est privé et agréé par la FIFA.

Pour rappel, la presse sportive du Sénégal a organisé ce panel pour faire le bilan des 12 ans de Ligue professionnelle.