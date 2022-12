vendredi 23 décembre 2022 • 206 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En Comité Exécutif hier jeudi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est également penchée sur le volet médical, à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022".

Recevant le rapport médical quelques jours après l'échec (8es de finale) des Lions à la Coupe du Monde, l'instance a constaté qu'il y a eu des manquements dans cette gestion. "Le foot sénégalais a atteint un niveau tel que nous devons hisser aussi nos exigences dans tous les domaines. L'aspect de gestion du volet médical, des blessures des joueurs a été abordé. Quand on parle de blessure, on parle aussi de maladie. La gestion de la maladie du coach qui l'a empêché d'être opérationnel entre le troisième match et celui du huitième de finale où nous avons été éliminés, a été évoquée aussi", a fait savoir Me Augustin Senghor, à l'issue de la réunion du Comex, pour faire le bilan de la participation du Sénégal au Mondial qatari. "Dans le domaine médical, nous avons retenu des enseignements qui nous permettrons les correctifs nécessaires pour être plus performants dans ce domaine", a ainsi appelé le patron du foot, mettant en avant le niveau actuel du Sénégal (3 fois mondialiste et récemment champion d'Afrique).