Comment parler aux enfants : Domiana Ndour, ancienne basketteuse, explique !

vendredi 18 juin 2021 • 201 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Domiana Ndour, auteur, thérapeute familiale et intuitive, coach en développement personnel, était à la rédaction de igfm.sn. Elle revient sur son événement du samedi 19 juin au Musée des civilisations noires où elle va faire des échanges et partage d'expériences entre maman et futurs mamans.

Le thème de l’événement est «Parler des enfants, de la famille, identifier et trouver des solutions».

Dans cet entretien, elle est aussi revenue sur sa carrière de basketteuse, ses regrets, les problèmes rencontrés, ses projets, entre autres questions…





Cet article a été ouvert 201 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor