iGFM (Dakar) La presse n'est pas autorisée à couvrir le match de la 21e journée de Ligue 1, qui va opposer le Guédiawaye FC au Casa Sports, dimanche prochain, au stade Ibrahima Boye, selon un communiqué de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP).

Une décision qui fait déjà parler du côté de la presse sportive même si la Ligue a décidé que cette rencontre se joue à huis clos pour éviter d'éventuels incidents entre supporters comme lors du match GFC-Stade de Mbour (1-1, 14e journée), qui est d'ailleurs à l'origine de cette sanction d'un match à huis clos pour le club de Guédiawaye. Mais le hic est que les médias ne doivent pas être concernés par cette décision quand on sait qu'ils sont pas à l'origine des violences. En tout cas pour l'heure, on note une incompréhension et même une frustration.





