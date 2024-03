vendredi 1 mars 2024 • 35 lectures • 0 commentaires

Actualité 12 mins Taille

Le Groupe Futurs médias (Gfm), Dans le communiqué de presse que nous vous proposons ci-dessous, a tenu à condamner énergiquement l’Agression perpétrée sur notre consœur Maïmouna Ndour Faye.

COMMUNIQUE



Le Groupe Futurs Médias a appris avec consternation l’agression sauvage dont a été victime Madame MaïmounaNDOUR FAYE, Directrice Générale de la télévision 7TV, dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024.



Le Groupe Futurs Médias condamne avec la dernière énergie cette agression d’autant plus lâche qu’elle a été commise nuitamment, contre une femme sans défense qui rentrait du travail après avoir animé, avec son brio habituel, une émission très suivie de la 7TV.



Le Conseil d’administration, la Direction générale et l’ensemble du personnel de GFM expriment leur solidarité à Maïmouna NDOUR FAYE, à sa famille et à ses collaborateurs. Ils lui souhaitent un prompt rétablissement et un retour rapide auprès des siens et sur le front de l’information.



Cet acte innommable est une atteinte grave à l’intégrité physique d’une journaliste réputée pour son professionnalisme et son courage intellectuel. Il s’agit également d’une attaque contre des libertés fondamentales protégées par la constitution sénégalaise : la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté de presse.



Le Groupe Futurs Médias exhorte les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cette affaire afin que les responsables de cet attentat soient retrouvés, traduits en justice et sanctionnés à la hauteur de la gravité des faits. Il y va de la sécurité des professionnels des médias et, au-delà, de la protection de tous les citoyens et de leurs droits.