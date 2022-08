dimanche 21 août 2022 • 446 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Groupe futurs médias est en deuil. Le journaliste et Grand reporter au quotidien l'Observateur, Jean Pierre Mané n'est plus. Il est décédé ce dimanche à Dakar.

Jean Pierre Mané était un journaliste professionnel, humble, disponible, très courtois et fidèle en amitié. Il a été de tous les combats de l'Observateur, depuis sa création. La date de l'enterrement sera communiquée ultérieurement. GFM présente ses sincères condoléances au Dirpub et à tous ses proches collaborateurs de l'Observateur. Et leur temoigne toute sa compassion en ces moments douloureux.

