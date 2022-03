lundi 28 mars 2022 • 28 lectures • 0 commentaires

People 4 mins Taille

L'acteur Will Smith a présenté lundi ses excuses via Instagram à l'humoriste Chris Rock, qu'il avait giflé la veille sur la scène des Oscars après une blague sur les cheveux ras de son épouse Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie.

"Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle", explique Will Smith. "Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort", poursuit-il.

PUBLICITÉ

Avec l'Agence France-Presse