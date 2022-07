mercredi 27 juillet 2022 • 173 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Mardi 26 juillet, Jean Roch a partagé plusieurs vidéos dans une boite de nuit à Saint Tropez ! L'homme était accompagné de nombreuses stars ! En effet, Caroline Receveur ou encore Gims étaient de la partie !

Fini Dubaï, cet été 2022, les personnalités publiques françaises ont quasi toutes décidé de poser leurs valises dans le sud de la France ! La preuve, Hugo Philip et Caroline Receveur ont d’ores et déjà quitté leur quotidien aux Émirats Arabe Unis pour profiter d’un séjour en famille sur la French Riviera, à Saint-Tropez évidemment… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas les seules à profiter des charmes de cette ville !

Et pour cause, depuis les années, soit un bon paquet de décennies, cette commune attire la jet-set internationale pour ses plages privées et sa vie nocturne… Le VIP ROOM est un lieu où bon nombre de stars se donnent rendez-vous pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit… Et même en jour de semaine !

La preuve, mardi 26 juillet 2022, le DJ Jean Roch a partagé de nombreuses vidéos de sa folle nuit au VIP ROOM de St Tropez ! Une soirée qu’il n’a pas passée seule puisque l’homme de 55 ans pris le temps de filmer de nombreuses personnalités très connues ! Gims, M. Pokora, Christina Milian ou encore Caroline Receveur… Tous étaient présents pour faire la fête alors que le DJ Français Bob Sinclar était derrière les platines... Une nuit de folie qu'ils ne sont pas près d'oublier !