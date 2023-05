jeudi 11 mai 2023 • 44 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) En ce début de mois de mai, le chanteur Gims fait de nouveau parler de lui avec des vidéos le montrant en compagnie d’un petit animal. Des publications qui font jaser après le scandale des pyramides…

Gims fait à nouveau parler de lui. En cause, plusieurs publications sur ses réseaux sociaux, des vidéos sur lesquelles le chanteur aux multiples tubes n’apparaît pas tout seul. En effet, on peut voir le mari de Demdem biberonner un bébé caracal, une espèce menacée que l’on peut observer dans son habitat naturel en Afrique et en Asie. « Tout n’est qu’amour, a commenté le rappeur avant qu’une déferlante de commentaires ne s’abattent sous le post...