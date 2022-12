samedi 10 décembre 2022 • 444 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Olivier Giroud s'est exprimé au micro de TF1 après la qualification des Bleus en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Angleterre (2-1).

"C'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement, ça me rappelle un peu la Belgique en 2018. Mais on prend ce penalty et après sur des dernières occasions, on a pu être dangereux. Je savais que j'allais en avoir encore une autre. "Grizi" me met un super ballon. C'est super pour l'équipe. Ce soir (samedi soir), c'était un très gros match, on connaissait le potentiel de l'Angleterre. On a fait un match très solide, avec beaucoup de générosité. On a essayé d'être percutants en contre-attaque. On est allés la chercher au mental. Je suis super fier de cette équipe, j'espère qu'on ira le plus loin possible."