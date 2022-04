vendredi 29 avril 2022 • 736 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Au gisement gazier logé entre le Sénégal et la Mauritanie, les compagnies pétrolières et Petrosen mettent les bouchées doubles pour pouvoir produire dès 2023. Elles vont entamer le forage des puits qui vont permettre l’extraction du gaz.

Au champ gazier Grand tortue Ahmeyim, on procède, à présent, au forage des premier puits de production. En effet, il s‘agit de 4 puits de développement de la phase 1, qui seront forés à environ 120km des côtes et sous 2850m de hauteur d’eau.



«Au niveau du fond marin reposeront en fin d’opérations les têtes de puits, manifolds et autres installations de production sous-marines. Le gaz extrait sera acheminé via des conduites et traité à bord d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) avant d’être envoyé vers le hub-terminal localisé à environ 10km des côtes», renseigne Petrosen.



Ainsi, une partie du gaz y sera liquéfié grâce à une unité flottante de liquéfaction du gaz naturel (Flng) avant d’être acheminé sur le marché international. Une autre partie dite domestique sera envoyé à terre pour être utilisée afin de générer de l’électricité, renseigne Petrosen.



Pour rappel, me premier baril de gaz est attendu pour 2023. Donc dans moins d'un an.