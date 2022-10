vendredi 21 octobre 2022 • 474 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les Globe Soccer Awards célèbrent, en 2022, leur douzième édition. Parmi les différentes catégories présentes à cette occasion, celle sacrant le "Meilleur joueur de l'année" est la plus attendue.

Benzema, Mané, Lewandowski...nommés



Sacré l'année dernière, Kylian Mbappé (PSG) fait une nouvelle fois partie de la liste des 25 prétendants à cette récompense individuelle. À ses côtés figurent notamment Karim Benzema (Real Madrid), récemment sacré Ballon d'Or, Robert Lewandowski, titulaire du trophée Gerd Müller du meilleur buteur de la saison, ou encore Erling Haaland (Manchester City), auteur d'une année 2022 de très haute facture. En plus des deux noms précédemment cités, Christopher Nkunku (RB Leipzig) est le troisième français postulant à la récompense.



