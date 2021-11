Go Faye clashe sévèrement Sonko: "Dafa Tass Sougnou Yakkar"

vendredi 19 novembre 2021 • 978 lectures • 0 commentaires

Actualité 6 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM-(Dakar) Le candidat de l’Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes pour la mairie des parcelles Assainies, Go Faye se dit trahi par Ousmane Sonko et la coalition Yewi Askan Wi. Dans une interview accordée à iGFM, il explique sans détours les vraies raisons du clash avec son ancien allié, le leader du Pastef. «Ousmane Sonko dafa Tass Sougnou Yakar», a-t-il fustigé. Go Faye note également les échecs de l’actuel maire et dévoile ses ambitions pour les parcelles Assainies. (Interview)



PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 978 fois.

Publié par Birame Ndour editor