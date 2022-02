vendredi 18 février 2022 • 299 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) La France a pris sa décision d’exfiltrer ses forces du théâtre malien. Une décision à laquelle la junte a répondu vigoureusement.

«Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le Gouvernement invite les Autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des Autorités maliennes», a martelé le porte-parole du gouvernement malien, dans un communiqué de presse.



Dans son texte parcouru par igfm, la junte réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec «les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien.» Mais pour elle, le retrait de la France est tout simplement une décision unilatérale, en violation des accords



«Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France, le 03 juin 2021, de la Suspension des opérations conjointes avec les Forces Armées Maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable de la partie malienne», dénonce la junte.