iGFM (Dakar) L'international sénégalais, Gorgui Sy Dieng, s'est exprimé sur les raisons de son élection au Comité Directeur de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

"Dieu a bien fait les choses, donc nous lui disons merci. Nous avons gagné, Dieu merci. Je pense que tout le monde doit appuyer le basket. Actuellement, je suis en NBA et la carrière est presque terminée. Donc, je ne sais ce qui va se passer. On ne doit pas attendre la fin de la carrière pour appuyer le basket. C'est quelque chose qu'on a toujours fait jusqu'ici. Ce qu'il me faut c'est jouer le rôle de rassembleur même si je suis le plus jeune. J'ai de bonnes relations avec Pathé (candidat malheureux) et le président (Me Babacar Ndiaye réélu). Je dois réunir tout le monde pour que le basket sénégalais puisse avancer. On n'y gagne rien. On ne peut qu'apporter notre soutien au basket sénégalais pour qu'on retrouve notre place en Afrique. Si beaucoup de gens ont voté pour moi, c'est peut-être j'ai été là aussi pour mon pays. Donc, je remercie le bon Dieu et tout le monde.

Quant à la reconversion, c'est très normal parce que j'ai 33 ans aujourd'hui. Je ne le cache pas. Je me prépare comme toujours parce que je dois continuer à appuyer le basket sénégalais. C'est la position que j'occupe en ce moment."



Les 31 membres du Comité Directeur :



Gorgui Sy Dieng ( 99 voix)

Samba Gaye (99)

Maimouna Mbengue (82)

Larry Ndaw Gueye (80)

Yaya Seye (75)

Ahmed Dieng (73)

Ibrahima Niang (72)

Djibril Fall dit Ale (72)

Mandogal Camara (71)

Cheikh Diop (69)

Maimouna Fall (68)

El Hadj Daouda Ndiaye (67)

Jacques Ndiaye (67)

Ndeye Fatou Ndiaye (67)

Cheikh Ahmed Tidiane Diouf (67)

Mamadou Ndiaye (66)

Fatou Pouye (65)

Souleymane Barry (64)

Amadou Makhtar Diagne (61)

Cheikh Oumar Niane (61)

El Hadj Cheikh Oumar Foutiyou Sy (61)

Assane Ndiaye (59)

El Hadj Mamadou Sarr (58)

Ardo Mayoro Fall (57)

Mansour Diagne (57)

Youssouf Tall (56)

Abdoul Sy (51)

Yamar Samb (51)

Abdel Hadre Albert Seck (58)

Anne Marie Diokh (48)

Amadou Seck dit Bill (45)