iGFM (Dakar) Vouloir réussir coute que coute au baccalauréat 9 candidates et 6 étudiants sont condamnés à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal des grandes instances de Tambacounda. Ils sont poursuivis pour délits d'association de malfaiteurs et de fraude à l'examen du Bac session 2020.

En effet, tout a commencé quand la candidate Fatou Diarra a été prise la main dans le sac pour tricherie le 03 septembre dernier au centre d'examen du lycée de la commune de Goudiry. Selon l'Observateur, "une surveillante l'a surpris en train de manipuler son téléphone portable sur lequel, elle recevait le corrigé des épreuves de mathématique. Démasquée, la candidate a été expulsée de la salle.

Informés, les éléments de la brigade de recherches sont entrés dans la danse et la candidate a été convoquée vendredi dernier. Ne voulant tomber toute seule, Fatou Diarra coopère et livre les noms de ses complices avec qui elle partageait le groupe WatShapp et qui ont bénéficié des épreuves corrigées et les noms des 06 étudiants qui les balançaient les épreuves corrigées. Munis de ces informations précises, les enquêteurs ont fait une descente aux domiciles des concernés et tous les mis en cause ont été arrêtés, puis déférés au tribunal de grande instance de Tambacounda."

Le Procureur a été beaucoup plus clément avec un réquisitoire de 06 mois avec sursis. Le délibéré rendu le mercredi 30 septembre, les mis en cause ont été condamnés à 02 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Tambacounda.