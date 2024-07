mercredi 26 juin 2024 • 933 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En cas de victoire dimanche face à Ada Fass, Gouy Gui pourrait s'offrir un choc contre Eumeu Sène. Le lutteur n'écarte pas ce dernier mais veut d'abord jouer la carte de la prudence.

“C’est le staff de Eumeu Sène qui veut mon combat contre Eumeu. C’est un champion d’Afrique qui a tout réussi dans la lutte. Je respecte Eumeu Sène et je ne dirai jamais un mot offensant à son endroit", a déclaré le leader de l'écurie Mor Fadam lors d'une rencontre tenue hier, avec la presse. "On ne peut pas dire de mauvaises choses sur une personne et après espérer qu’elle accepte de vous affronter. Ce n’est pas possible", a-t-il expliqué.