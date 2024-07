mercredi 26 juin 2024 • 1230 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le lutteur Gouy Gui a lâché ses derniers mots avant d'affronter Ada Fass, dimanche prochain à l'arène nationale.

Face à la presse, hier mardi, le lutteur Gouy Gui n'a pas mâché ses mots. Vêtu d'un maillot jaune et d'une casquette tout en transpirant, le leader de l'écurie Mor Fadam a lancé un preier avertissement à son adversaire. “S'il plait à Dieu, je vais battre Ada Fass", dit-il. "Il (Ada) croit qu’il est meilleur que moi sur tous les plans, mais il se trompe. Le jour J nous ne serons que deux dans l’enceinte."



“Si aujourd’hui j’affronte Ada Fass c’est parce que j’ai eu des difficultés dans ma carrière"



En sortant d'une défaite, Gouy Gui est conscient qu'il lui faut rebondir face au jeune Ada Fass. "Préparer et affronter un lutteur tel que Ada Fass n’est pas problème pour moi. On dit qu’il est l’espoir de la Médina et qu’il a un avenir brillant, mais moi je n’ai aucune pression dans ce combat car j’ai affronté Ama Baldé, Ness et d’autres grands champions", soutient le lutteur de Guédiawaye. Et de préciser : "Si aujourd’hui j’affronte Ada Fass c’est parce que j’ai eu des difficultés dans ma carrière. Je reste sur une défaite, mais normalement en ce moment je ne devrais pas lutter avec Ada", explique-t-il, indiquant qu'il infligerait une chute inoubliable à Ada Fass si ce dernier l’attaque.

