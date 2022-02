Gouye Gui-Reug Reug : sécurité, organisation...Mao Cissé s'explique

iGFM (Dakar) À quelques heures du combat de lutte avec frappe devant opposer Gouye Gui à Reug Reug, Mao Cissé s'est exprimé sur l'aspect sécuritaire et organisationnel. L'homme qui dirige la structure Senegal Entertainment Group, a fait savoir qu'une demande de 500 policiers a été formulée dans le but d'assurer la sécurité des amateurs avant, pendant et après cette affiche du 20 février, à l'arène nationale, parrainée par le Groupe Futurs Médias qui la dédie aux Lions du Sénégal champions d'Afrique.

