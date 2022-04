mardi 5 avril 2022 • 1050 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

A la veille de la fête de l’indépendance, le président Sall, comme de coutume, a accordé sa grâce à plusieurs détenus. Parmi eux, les personnes impliquées dans le double meurtre des Thiantacounes. Mais, la famille des victimes s'est offusquée de d'une telle décision.

Les thianetacounes impliqués dans le meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, à Médinatoul Salam ont été graciés par le président Sall le 03 Avril dernier. La famille de Ababacar Diagne (une des victimes) se dit déçue de cette décision.



«C’est une décision du président de la République, on n'y peut rien. Mais ça fait mal au cœur d’entendre qu'une personne qui a tué ton fils a été libérée sans pour autant purger l’intégralité de sa peine. Aujourd’hui la famille vit des moments difficiles, Ababacar a laissé une femme et des enfants derrière lui», déclare Ndèye Khady Fall, maman de Ababacar Diagne.



Lors du procès des Thiantacoune en 2019, le tribunal avait demandé aux accusés, de payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 millions pour chaque famille. Mais, les familles des victimes disent n'avoir pas mis la main sur cet argent.