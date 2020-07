Gracié après 24 ans de prison : L’histoire de Pape Ndiaye, le benjamin de la bande à Ino, racontée par sa mère

IGFM – Condamné aux travaux forcés à perpétuité en octobre 2008, Pape Ndiaye a eu la malchance de partager la fameuse chambre 10 de la prison de Rebeuss avec des caïds de la trempe du défunt Alioune Abatalib Samb alias Ino, Boy Nar et Babaly Traoré. La vie de ce garçon a basculé lorsqu’il décida sans contrainte de participer à l’évasion planifiée et dirigée par Ino. Il passera 24 année derrière les barreaux. Né en 1978, il fait partie des 674 personnes graciés par le chef de l’Etat, Macky Sall, à l’occasion de la fête de Tabaski. Quelques jours avant sa libération, sa mère et sa tante, se sont confiées à nous, et ont raconté la vie de ce jeune garçon issu d’une famille éclatée.