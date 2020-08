Grade de maréchal: Quelle mouche a piqué le président Tchadien, Idriss Deby ?

iGFM-(Dakar) L’attribution du grade de maréchal au président Tchadien Idriss Deby continue de faire débat dans le monde entier. Le président du Tchad a été élevé au grade maréchal à l’occasion des 60 ans de l’indépendance du pays.Lors de la cérémonie marquant l’évènement, Idriss Déby Itno a reçu les insignes et symboles liés à son grade. Il s’agit d’une vareuse bleu sombre col doré et d’un sabre que lui a tendu le général Yaya Oki Dagache, grand chancelier de l’Etat. L’analyse du Jourenaliste Barka Ba apporte un témoignage saisissant sur ce nouveau grade du président Tchadien, son histoire et les attributs qu’il confère à Idriss Déby .