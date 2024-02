mardi 6 février 2024 • 1972 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’artiste congolais de renom Fally Ipupa continue de faire des vagues sur la scène mondiale, recevant un nouvel honneur prestigieux sous la forme d’une invitation à la 66e édition des Grammy Awards.

C’est la deuxième fois que l’Aigle du Congo participera à cette cérémonie vénérée, réaffirmant ainsi sa stature de figure éminente de la scène musicale internationale.

Fally Ipupa, un parcours d’honneurs

Fally, également connu sous le nom de Dicap la merveille, n’a cessé d’être reconnu sur la scène internationale, qu’il s’agisse de défiler à la Semaine de la mode de Paris ou de donner son nom à un amphithéâtre. Sa dernière consécration est une invitation très convoitée aux Grammy Awards, qui témoigne de son impact durable dans le monde du spectacle.

Le 1er février 2024, Fally Ipupa a annoncé son voyage imminent aux États-Unis, laissant les fans dans l’expectative quant à l’objet de sa visite au pays de Kanye West. Il a ensuite été révélé que le chanteur congolais ferait partie des invités de marque de la 66e édition des Grammy Awards, qui se tiendra le 5 février 2024 à Los Angeles. Bien qu’il ne figure pas sur la liste des nominés cette année, la présence de Fally témoigne de l’influence qu’il continue d’exercer sur la scène musicale mondiale.

L’impact de Fally

L’invitation aux Grammy Awards ne donne pas seulement à la star de la rumba congolaise l’occasion de se frotter à certains des plus grands noms de l’industrie, mais sert également de plateforme pour présenter la culture congolaise et africaine sur l’illustre scène américaine. Sa reconnaissance mondiale est le reflet de sa contribution significative à la scène musicale internationale.

Cette deuxième invitation de Fally aux Grammy renforce sa position de représentant éminent de la musique congolaise et africaine sur la scène mondiale. À l’approche de la 66e édition de la cérémonie de remise des prix, les fans attendent avec impatience d’assister à un nouveau chapitre du remarquable parcours de Dicap La Merveille dans le monde du divertissement.