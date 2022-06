dimanche 19 juin 2022 • 419 lectures • 0 commentaires

People 59 mins Taille

iGFM – (Paris) Le Grand Bal tant attendu est enfin arrivé. Il se déroule, ce samedi 18 juin 2022, à 19h. Une invitation à danser, tous ensemble, petits et grands, de tous âges et de tous horizons.

Après une pause de 4 ans, due aux restrictions liées à la pandémie du Coronavirus et une tournée avec le Super-Étoile en Amérique du Nord, Youssou Ndour a mis les bouchées doubles pour offrir des moments inoubliables à ses fans qui viendront de partout.

En effet, ce rendez-vous est l'un des spectacles les plus attendus de cet été à Paris. L'artiste planétaire signe ainsi son grand retour sur la scène de Bercy, dans un contexte post-Covid.

Des retrouvailles entre le roi du Mbalax et le public sont palpitantes. Youssou Ndour joue sold out les places se sont arrachées à un mois de l’événement...

Résultat des courses, c'est un bain de foule dans tout Paris, Bercy a refusé du monde ce soir. Des fans sont venus de partout pour assister au retour du Grand Bal.

Bref, Accor Arena Bercy sera riche en son et lumière ce soir. Youssou Ndour et son équipe testent la salle au grand plaisir de mélomanes. Pape Moussa et ses collaborateurs séduisent le public avec de belles chorégraphies.

De la préparation en passant par les coulisses, un beau spectacle pour terminer la soirée en beauté.

Retenez votre souffle !

PUBLICITÉ