lundi 8 novembre 2021 • 765 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) À Grand Yoff, les responsables de "Yewi Askan Wi" n'iront pas en rangs serrés aux locales. Une liste parallèle y a été créée. Ce qui ne plait pas du tout au sein de la coalition.

La coalition Yéwi Askan Wi (YAW) n’a pas digéré la création d’une liste parallèle à Grand Yoff. Liste pilotée par Jengu et Pastef Grand Yoff. «La coalition Yewwi Askan Wi, section communale de Grand Yoff, déplore l’attitude irrespectueuse et immature du PCS Jengu et de certains responsables communaux du parti Pastef, à quelques heures du dépôt des dossiers d’investiture», a réagi la Section Grand Yoff de YAW, dans un communiqué de presse. Pour elle, les multiples explications servies par Boubacar Camara et Cie, ne convainquent pas.



«La coordination communale de Yewwi Askan Wi tient à rappeler aux fractionnistes et à l’opinion nationale que les modalités de sélection des têtes de listes dans chaque commune ont été clairement définies dans l’accord cadre. Vouloir les contester, le jour du dépôt des listes, traduit un manque de considération et de respect vis à vis de la conférence des leaders. Il ne s’agissait rien de moins que se dédire pour certains et de défier leur leader de parti pour d’autres», lit-on dans le texte.



Elle explique que du mode de désignation de la tête de liste, à la répartition des quotas par entité, en passant par les positions à occuper sur la liste proportionnelle, tout a été fait selon les règles et principes qui régissent la coalition Yewwi Askan Wi et en présence de tous les partis politiques, signataires des différents procès-verbaux de réunion.



Et donc pour eux, c’est faire un mauvais procès à la conférence des leaders et à la commission médiation et arbitrage, «surtout venant d’un candidat à la candidature qui n’a participé à aucune réunion au niveau local, ni apporté sa contribution intellectuelle durant tout le processus électoral.»