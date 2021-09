Grande coalition de l'Opposition: Pape Diop dit non à Khalifa Sall et à Sonko

jeudi 2 septembre 2021 • 473 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM-(Dakar) A l’instar du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade et d’Aj/Pads de Mamadou Diop Decroix, Pape Diop et la Convention libérale et démocratique Bokk Gis Gis ont a décliné l’invitation d’Ousmane Sonko et de Khalifa Ababacar Sall pour rejoindre la Grande coalition de l’opposition qui sera lancée ce jeudi. Pape Diop dit n’avoir pas été associé dans discussions qui ont jeté les bases de cette coalition.

A l’issue d’une rencontre avec Khalifa Sall, et tenant compte des discussions engagées initialement avec la direction du Pds, le Président Pape DIOP, après avoir consulté plusieurs responsables du parti, Pape Diop a informé M. Khalifa SALL de la décision de Bok Gis Gis de ne pas rejoindre la coalition dont la création a été annoncée dernièrement et qui est censée regrouper le Pastef, le Pds, le Pur et Taxawu Dakar.», lit-on dans un communiqué rendu public hier.

Par ailleurs la Convergence Libérale et Démocratique Bok Gis Gis, qui n’a été associée ni de près ni de loin aux discussions qui ont jeté les bases de cette coalition, considère que ce qui se fait sans elle, se fait contre elle.

Cet article a été ouvert 473 fois.

Publié par Birame Ndour editor